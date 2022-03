Da La Tribù dei Sorrisi nuovi pannelli decorativi per il Nido dell’ospedale di Vasto

L'associazione di clownterapia La Tribù dei Sorrisi onlus ha donato al Nido del reparto di Pediatria dell'ospedale di Vasto dei nuovi pannelli decorativi e una tenda per abbellire gli ambienti dedicati ai bimbi. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il direttore sanitario Rosanna Florio, la caposala Maria Concetta Regiacorte e il personale sanitario con la realizzazione di Ideastampa.

"La nostra associazione - spiega la presidente Silvana Ranalli - che da anni è presente e svolge volontariato all'ospedale di Vasto, è entusiasta di aver potuto fare questo piccolo dono. Ringraziamo per questo tutto il personale sanitario e in particolar modo la dottoressa Florio, per la sua ampiezza di vedute, sensibilità e attenzione all'accoglienza e umanizzazione dell'ospedale. Considerato che il colore è cibo per l'anima, portarne al suo interno aiuta a rendere l'ambiente più bello,allegro e accogliente per chi ci lavora, per i pazienti e per coloro che si recano a fare visita. È un messaggio non verbale formidabile!

Cogliamo l'occasione inoltre per augurare alla dottoressa Florio, che a breve andrà in pensione, il meglio e la realizzazione di tutte le cose più belle e che desidera. I clown della Tribù la ringraziano per la disponibilità e saranno presenti a dare una mano qualora avesse bisogno di noi".