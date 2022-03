Assostampa: Nicola D’Adamo presidente, Paola Cerella vice

E' Nicola D'Adamo il nuovo presidente dell'Associazione vastese della stampa. Vice presidente Paola Cerella, che era stata la più votata alle elezioni. D'Adamo succede a Giuseppe Catania, decano dei cronisti di Vasto e fondatore del sodalizio, cui l'assemblea di giugno ha conferito, per acclamazione, la carica di presidente onorario.

Ieri sera "si è riunito - si legge in una nota dell'associazione - il nuovo direttivo dell’Associazione Vastese della Stampa per l’assegnazione delle cariche. Nicola D’Adamo è stato eletto presidente, Paola Cerella vice presidente, Luigi Spadaccini Segretario, Antonio Cilli Tesoriere. Del direttivo fanno parte Anna Bontempo, Giuseppe Catania, Benito Mascitti, Gaetano Quagliarella, Gianni Quagliarella, Stefano Suriani, che assumeranno incarichi per iniziative speciali nel corso del biennio.

Il neo presidente D’Adamo, storico capo ufficio stampa della Pilkington e attuale gestore del blog NoiVastesi, nel ringraziare i colleghi si è detto disponibile a operare un rilancio dell’associazione su più fronti: sia all’interno della categoria per dibattere i problemi comuni, che all’esterno verso la comunità locale per far comprendere la necessità di una informazione di qualità, in un mondo sempre più invaso dai social.

A Gianni Quagliarella (revisore Sga Sindacato Giornalisti Abruzzo) e a Luigi Spadaccini (consigliere Ordine Giornalisti d’Abruzzo) è stato chiesto di assicurare il necessario raccordo con gli organismi regionali della categoria.

Il direttivo dell’Associazione Vastese della Stampa tornerà a riunirsi lunedì 16 luglio per varare il programma di iniziative per il prossimo biennio".