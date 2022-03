Terzo raduno regionale degli Alpini a San Salvo

Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, San Salvo ospiterà il terzo raduno regionale dell'Ana (Associazione Nazionale Alpini). Sabato 7 e domenica 8 luglio gli alpini invaderanno la città con un programma denso di eventi.

“La Città San Salvo – dice il sindaco Tiziana Magnacca – accoglie con gioia e un caloroso abbraccio gli alpini. Siamo orgogliosi per la scelta della nostra Città: è il riconoscimento all’impegno operoso del Gruppo di alpini presieduto da Antonio Litterio. E’ la testimonianza della presenza in tutte le manifestazioni del gruppo di San Salvo che rendono onore a un vecchio adagio, caro a molti soldati, che recita: I caduti non muoiono veramente finché ci sia qualcuno a ricordare il loro nome, a ricordare perché e come sono morti. E’ un grande privilegio quello riservato alla nostra Comunità, nell’anno del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Senza gli alpini non ci sarebbe l’Italia. La memoria delle loro imprese, seppur con lo scorrere del tempo, non è mai venuta meno tanto che gli alpini sono celebrati come uno dei miti fondanti dell'Italia unita”.

“E’ sempre stato molto forte il legame degli abruzzesi con gli alpini – aggiunge il sindaco – altrettanto accade a San Salvo proprio all’ingresso della Città dove abbiamo dedicato una rotonda alle penne nere, lì c'è sempre a sventolare il tricolore. Con gli alpini abbiamo imparato a conoscere come il loro segno distintivo sia il cappello d’ordinanza. Per l’alpino il cappello è sacro, il compagno inseparabile di tutta la vita, anche quando ha smesso la divisa.

Vivremo due giorni di intensa emozione: un fiume di camicie a quadri verdi e penne nere invaderà San Salvo portando allegria e i valori della nostra Patria.

Diamo il benvenuto agli alpini e alle loro famiglie. San Salvo vi apre le porte del cuore nella consapevolezza che attraverso voi resti sempre viva la consapevolezza di essere tutti parte di un’unica Nazione”.

Informazioni sulla viabilità

Il Comando della Polizia Locale ha predisposto un’ordinanza per domenica 8 luglio per disciplinare la circolazione per le vie cittadine in occasione della sfilata degli alpini

Divieto di sosta con rimozione in via Alcide De Gasperi, nel tratto compreso da Via Milano fino a Via Puccini, dalle ore 20:00 del 07 luglio alle ore 12:00 del 08 luglio 2018

Divieto di transito e di sosta, dalle ore 08:00 e fino alle ore 13:00 del 08 luglio 2018, in Via A. De Gasperi, Via F. P. Tosti, Corso Garibaldi, Via Roma, Via Istonia e la rotatoria degli Alpini.

Si istituisce, altresì, la chiusura dei tratti di strade interessate dalla rotatoria, ossia Via Rigolizia (deviazione del traffico su Via Bachelet), Via Bachelet (deviazione del traffico su Via Grasceta), Via Strada Circonvallazione (deviazione del traffico su Via dello Stadio), Via San Rocco (deviazione del traffico su Via L. Magno), Via Grasceta (deviazione del traffico verso Via Tobagi), Via L. Magno (deviazione del traffico verso Via San Rocco/M. delle Grazie) e Via Istonia (deviazione del traffico su Via S. Pellico).

Programma

Sabato 7 luglio

Ore 17.00 ritrovo in Piazza Giovanni XXIII

Ore 17.45 alzabandiera presso il Monumento ai Caduti e deposizione della corona

Ore 18.00 celebrazione Santa Messa Chiesa di San Giuseppe

Ore 21.00 rassegna cori alpini in Piazza San Vitale con la direzione del maestro Michelangelo Muccilli

Domenica 8 luglio

Ore 8.00 arrivo dei gruppi e colazione offerta dal Gruppo Alpini San Salvo in via Alcide De Gasperi

Ore 10.00 inizio sfilata

Ore 11.00 arrivo al Monumento Alpini con deposizione corona e intitolazione della Rotonda agli Alpini

Ore 12.00 saluto autorità civili e militari

Ore 12.30 fine cerimonia e onori finali