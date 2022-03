San Salvo Marina, iniziati i lavori per lo skate-park

Hanno avuto inizio i lavori costruzione a San Salvo Marina, nei pressi del lungomare Colombo, di uno skate-park multifunzionale con un finanziamento del Coni per un importo di 50mila euro e la restante quota di 10mila euro a carico del Comune.

“La capacità nel saper progettare e nel saper individuare i canali di finanziamento ci hanno permesso – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – di arricchire le nostre opere pubbliche e in particolare la dotazione di impiantistica sportiva di San Salvo Marina”.

“Con questo impianto daremo la possibilità – dice l’assessore allo Sport Tonino Marcello – di far praticare uno sport giovane all’aria aperta e che servirà da volano per le attrazioni e le manifestazioni che animano la marina durante la stagione estiva”.

Si potranno utilizzare attrezzi diversi come skateboard, rollerblade e bicicletta acrobatica. Finanziamento del Coni inserito nel piano pluriennale predisposto con la Presidenza del Consiglio dei ministri per favorire il potenziamento delle attività sportive nelle zone periferiche.