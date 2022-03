MATERIA inaugura il nuovissimo e innovativo store

Tutto in uno showroom all’avanguardia di oltre 300 mq, dove qualità e design ricercato sono i principi fondamentali del nuovo punto vendita.

A Vasto, in viale Perth n° 3, c’è Materia, l’esatto connubio tra esperienza trentennale e modernità per soddisfare ogni esigenza legata al tuo abitare. Nel nostro showroom, è a disposizione una vasta gamma di articoli, dall’economico di qualità al pregiato, dal tradizionale al più innovativo.

Innovazione

Da Materia troverete le più moderne idee lanciate dal Salone di Milano, l’evento più importante al mondo per il design e l’arredo, che si è svolto a primavera e ha visto la partecipazione di 300mila visitatori da 165 Paesi e oltre 2mila espositori.

Materia è in grado di fornirvi pavimenti di tutti i generi, per interno ed esterno, comprese le ultime novità che stanno rinnovando l’abitare contemporaneo: i grandi formati in gres porcellanato da 120 per 120 centimetri, ma anche da 120 per 240. Sono ideali per qualsiasi tipo di uso e rappresentano la giusta scelta per pavimentare ,rivestire e impreziosire abitazioni e locali. Con meno fughe rispetto al pavimento tradizionale questi gres porcellanati di grandi formati, creano un risultato estetico gradevole e armonioso, anche grazie alla vasta gamma di effetti disponibili: marmorizzato venato, resinato, oppure effetto cemento.

Ampia scelta anche sui sanitari di ultima generazione con sistema aqua blade, lavabi, arredo bagno e piatti doccia - realizzati con materiali funzionali, quali il silex -technoril-marmoresina e il corian - innovativi rispetto alla ceramica classica.

La mission di Materia è offrire prodotti all'avanguardia e di elevata qualità. Nello showroom, numerosi sono brand di livello che costituiscono una garanzia di affidabilità dei prodotti.

“Vivi l'armonia dei tuoi ambienti, pensati per durare, grazie a materiali di qualità e design ricercato”

Inaugurazione:

Materia ha aperto ufficialmente la sua sede sabato 30 giugno. "Siamo soddisfatti dell’ottima affluenza", dichiarano i titolari. "Abbiamo, inoltre, riscontrato un forte interesse da parte di coloro che sono venuti a far visita allo showroom, appena allestito e curato nei minimi dettagli per permettere a tutti di visionare e toccare con mano gli elementi con cui potranno realizzare o innovare la loro casa".

Contatti: Materia s.r.l. è Vasto (CH) in viale Perth, 3 (complesso la Piramide).

Tel. 0873.328495

www.materiavasto.it

Email: info@materiavasto.it