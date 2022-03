Il tempio crematorio di San Salvo approda in consiglio comunale

Il tempio crematorio che il Comune di San Salvo intende realizzare vicino al cimitero è tra i punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. L'assise civica si riunirà in seduta straordinaria il prossimo 12 luglio alle ore 16.30.

La giunta municipale nel maggio scorso ha dato il via libera all'attivazione delle procedure per un project financing [LEGGI] per la realizzazione della struttura per una pratica "igienica ed ecologica" come definita in una nota dall'ente.

Nella seduta del prossimo 12 luglio questi sono i punti all'ordine del giorno:

1. Art. 64, regolamento del consiglio e delle commissioni consiliari: approvazione verbali sedute precedenti.

2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2021. Ratifica delle deliberazioni di giunta comunale n. 129 in data 19.06.2018 e n. 133 del 28.06.2018 adottate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.gls. n. 267/2000.

3. Nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2018/2021.

4. Realizzazione traversa via delle Viole - approvazione progetto definitivo in variante al p.r.g. - 2 seduta.

5. Ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi ricadenti sul demanio tratturo - proposto dal centro residenziale Le Nereidi sui terreni individuati catastalmente Fg 1 part. 4096 - approvazione

6. Partenariato pubblico-privato per la progettazione, costruzione e gestione di un tempio crematorio nel Comune di San Salvo - Approvazione - Dichiarazione pubblico interesse e pubblica utilità.