Il 21 luglio al PalaBCC c’è l’Histonium Fighting Championship

Sabato 21 luglio appuntamento con gli sport da combattimento al PalaBCC di Vasto. La Sparta Group, in collaborazione con la Fight 1, presenta la prima edizione di HFC, Histonium Fighting Championship. Un appuntamento di livello con la partecipazione dei migliori atleti nazionali e internazionali degli sport da combattimento che si contenderanno l'accesso nerll'arena.

L'HFC si svolgerà in collaborazione con i grandi promoter dei circuiti internazionali come Oktagon, Bellator, Fight 1, Csen e Fight Clubbin. All'evento parteciperanno anche personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport come Alessio Sakara, il maestro Fabio Siciliani e Armen Petrosyan.

Naturalmente gli occhi puntati sugli atleti di casa. A darsi battaglia ci saranno Marco Catalano, Francesco Maione, Angelo Marchesani Di Spalatro, Loris Argentieri, Andrea Trivillini, Federica Liberatore, Ivan Siviero, Davide Di Leo, Mattia Bucella.

L'apertura dei cancelli è alle 19.30, si inizia alle 20 con la prima fase, alle 21 il Galà Pro.

Per info e acquisto bglietti

Sparta Group academy, contrada Vecchia Stazione 66050 San Salvo (Accanto a De5 isolsud)

Facebook - clicca qui

CiaoTickets - clicca qui