Gaia Smargiassi con la nazionale di tennistavolo agli Europei Giovanili in Romania

Conto alla rovescia per i Campionati Europei Giovanili di tennistavolo che si svolgeranno dal 15 al 24 luglio a Cluj-Napoca, in Romania. Sarà nutrita la spedizione azzurra di cui farà parte la vastese Gaia Smargiassi, della Polisportiva San Gabriele, reduce dal positivo campionato con la Piergiorgio Frassati di Napoli in A2.

La Smargiassi, insieme alle sue compagne, è stata già per una lunga sessione di allenamenti nel centro federale di Formia e, dal 9 al 13 luglio, sarà a PalaTennistavolo Aldo De Santis di Terni per mettere a punto la preparazione in vista della partenza per la Romania. La squadra cadette è guidata dal tecnico Sebastiano Petracca mentre quella juniores da Giuseppe Del Rosso. Con loro a Terni anche il direttore tecnico Matteo Quarantelli e lo sparring partner Matteo Cerza. Poi la partenza per la Romania, dove la vastese e le sue compagne si confronteranno con le migliori pongiste di tutta Europa e andranno a caccia di risultati importanti.

Le convocate

Cadette: Nicole Arlia e Aurora Cicuttini (Tennistavolo Castel Goffredo), Miriam Benedetta Carnovale (Tennistavolo Piscopìo) e Gaia Smargiassi (Polisportiva San Gabriele).

Juniores: Arianna Barani (Anspi Tennistavolo Cortemaggiore), Jamila Laurenti (GS Polizia di Stato - Fiamme Oro), Gaia Monfardini (TTC Staffel - Germania), Martina Nino (Tennistavolo Torino) e Valentina Roncallo (Asd Toirano).

La squadra maschile, invece si ritroverà dal 9 al 13 luglio al centro federale di Formia, sotto la guida del tecnico Valentino Piacentini. Saranno presenti anche il preparatore atletico Vincenzo Scipione e il fisioterapista Eugenio Destrero. L'attività sarà coordinata dal direttore tecnico Patrizio Deniso. Gli sparring partner saranno Luca Bressan, Jordy Piccolin, Daniele Pinto, Luigi Rocca e Antonino Amato. L'attività sarà coordinata dal direttore tecnico Patrizio Deniso.

I convocati

Cadetti: Leonardo Bassi (Tennistavolo Castel Goffredo), Tommaso Giovannetti (King Pong), Shasa Pellizzon (US Trevignano) e Andrea Puppo (Tennistavolo Genova).

Juniores: Marco Antonio Cappuccio (Campomaggiore Terni), Matteo Mutti (Milano Sport Tennistavolo) e John Michael Oyebode, Gabriele Piciulin e Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari).