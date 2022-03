Con ’Giorgione: orto e cucina’ questa sera il brodetto alla vastese su Gambero Rosso Channel

Questa sera, alle 21.30, andrà in onda su Gambero Rosso Channel, canale 412 di Sky, la prima puntata di Giorgione: orto e cucina dedicata all'Abruzzo. Giorgio Barchiesi, gastronomo, ristoratore e condutttore tv, era stato a metà maggio a Vasto [LEGGI] per le riprese.

Con il coordinamento dell'agenzia Promomax era uscito in barca per pescare insieme a Paolo Sorgente e poi aveva preparato le delizie della cucina di mare locale, sul trabocco di Marco D'Addario a Punta Pennna, insieme allo chef Italo Ferri, e poi direttamente in riva al mare, ospitato dal Trabocco Cungarelle. Grande protagonista è stato il brodetto alla vastese di cui Pino Iubatti ha narrato storia e curiosità.

Giorgione si è dimostrato molto entusiasta di questa tappa vastese, raccontando sulla sua pagina facebook l'interessante esperienza gastronomica vissuta in riva all'Adriatico. Questa sera sarà il momento di ammirare le bellezze della costa vastese e le prelibatezze della cucina in tv. Domani, 7 luglio, ci sarà una replica della puntata dedicata a Vasto, all'1.30. La settimana, su Gambero Rosso Channel, proseguirà con le altre puntate della serie dedicata all'Abruzzo.