Commercio abusivo, agenti in borghese sequestrano carretti carichi di merce

Due carretti carichi di merce da vendere abusivamente sono stati sequestrati questa mattina a Vasto Marina. Dopo il sequestro di due giorni fa [LEGGI] la polizia locale, su disposizione del comandante Giuseppe Del Moro, ha continuato l'opera di pattugliamento sul lungomare per prevenire e contrastare il fenomeno del commercio abusivo.

La pattuglia in borghese ha intercettato due venditori ambulanti, in lungomare Cordella e lungomare Duca degli Abruzzi, sequestrando i carretti su c'erano abbigliamento da donna, costumi, cappelli, occhiali, braccialetti, accessori elettronici e oggetti vari. Il materiale è stato portato nel deposito a servizio della polizia locale per essere catalogato.

"I controlli saranno intensificati e ripetuti in maniera continuativa anche nei prossimi giorni", commenta in una nota stampa il tenente Del Moro.