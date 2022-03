Bagnanti in difficoltà assistiti da guardia costiera e 118

Trascinati dalle correnti, facevano fatica a tornare a riva.

Due bagnanti sono stati soccorsi dalla guardia costiera e dal 118 alla foce del fiume Sangro.

I militari dell'Ufficio circondariale marittimo di Vasto sono impegnati da giorni in una serie di controlli.

"Pattuglie via terra e motovedette via mare - spiega il tenente di vascello Lorenzo Bruni, comandante del porto di Punta Penna - hanno il compito di salvaguardare la sicurezza degli utenti del mare e prevenire ogni possibile forma di pericolo per coloro che vogliono godersi in tranquillità il periodo estivo.

Proprio nei giorni scorsi personale della Guardia Costiera di Vasto è intervenuto congiuntamente al servizio 118 per assistere due bagnanti rientrati a riva con estrema difficoltà a causa delle correnti presenti in zona, nelle vicinanze della foce del fiume Sangro.

In questo periodo si sta ponendo maggiore attenzione anche alla verifica del rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare, attività che verrà intensificata nei periodi di maggiore afflusso sulle spiagge del Circondario.

L’attività fino ad oggi svolta ha portato ad accertare alcuni comportamenti illeciti lungo la costa e nella fascia di mare antistante come ad esempio la pesca abusiva in luoghi e con attrezzi vietati ed alcune irregolarità relative all’utilizzo del demanio marittimo".

Il decalogo - "Si coglie l’occasione - raccomanta il comandante - per ricordare alcune delle principali regole di comportamento essenziali per trascorrere in sicurezza ed in maniera ordinata la propria vacanza sulle spiagge ed in mare:

- Evitare di entrare in mare se è esposta la bandiera rossa;

- Non fare il bagno se non in condizioni psicofisiche ottimali;

- Evitare lunghe esposizioni al sole;

- Non lasciare in abbandono sull’arenile ombrelloni, sdraio o altre attrezzature;

- Non accendere fuochi sulle spiagge o nella vicina vegetazione;

Per coloro che conducono natanti ed imbarcazioni si ricorda di:

- Avvicinarsi con prudenza alla zona di mare riservata alla balneazione senza mai transitarvi, se non a remi;

- Prestare attenzione ad eventuali segnali in mare come palloni sub o gavitelli vari;

- Assicurarsi prima di uscire in mare che l’imbarcazione sia dotata di tutte le dotazioni di sicurezza e di salvataggio necessarie in base al tipo di navigazione da intraprendere;

- Verificare la quantità di carburante presente a bordo e valutare l’autonomia di viaggio;

- Non gettare in mare alcun tipo di rifiuto;

- Navigare ad un'andatura moderata e che comunque non produca moto ondoso tale da arrecare disturbo ai bagnanti o altre imbarcazioni.

Si ricorda che per ogni emergenza in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530, cui la Capitaneria di Porto più vicina vi risponderà per prestarvi la massima assistenza".