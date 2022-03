Vasto Marina, Campagna Amica ripropone il mercato serale

Da ieri sera ha fatto ritorno a Vasto Marina il mercato serale di Campagna Amica che mira ad offire a turisti e locali, di ritorno dal mare, prodotti freschi e locali. Quest'anno l'appuntamento si rinnova il mercoledì e il sabato (da ora alla fine di agosto) dalle 17.30 alle 23.30 sul Lungomare Cordella. Gli interessati avranno la possibilità di imbattersi nelle eccellenze prodotte in casa tra cui la ventricina del vastese, l'olio oltre a frutta e ortaggi di giornata. “Questa esperienza ormai consolidata - afferma Giuseppe di Pietro, responsabile di zona della Coldiretti Chieti - è molto positiva. I consumatori sono contenti perché trovano sempre prodotti freschi e buoni, di stagione e di sicura provenienza in un rapporto di fiducia che da un lato agevola la valorizzazione e la vendita delle produzioni locali e dall’altro permette alle famiglie di acquistare prodotti di cui conoscono l’origine e la provenienza”. Molto soddisfatto il direttore di Coldiretti Chieti Luca Canala: “E’ un mercato che ogni anno conferma il suo successo. Ringraziamo l’amministrazione che anche per questa edizione è stata attenta e disponibile verso i produttori, i turisti e i residenti che accolgono ogni estate il mercato con grande interesse. Tra le particolarità che riscuotono più successo sicuramente le pesche “percoche” e i prelibati pomodori “mezzitempi””. Coldiretti Chieti ricorda inoltre che, oltre al mercato di Vasto Marina, nel periodo estivo è attivo anche il mercato serale Casalbordino Lido ogni giovedì dalle 17.30 alle 23.30.