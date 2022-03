Vanno al mare a Punta Aderci, al ritorno trovano il finestrino dell’auto sfondato

Ancora un'auto bersagliata dai malviventi nell'area della Riserva di Punta Aderci. Questa volta a farne le spese è una famiglia salentina che, affascinata dai racconti di un'amico vastese sulla bellezza di quei luoghi, aveva scelto di trascorrere lì alcune ore.

Parcheggiata la Fiat 500 nella zona di accesso al promontorio, quando sono tornati indietro per fare ritorno a casa hanno trovato l'amara sorpresa. Il finestrino dal lato passeggero era in frantumi e, dall'interno, era stata portata via una borsa con tutti i documenti, denaro, carte di credito e gli effetti personali della famiglia. Ai malcapitati turisti non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia alle forze dell'ordine e far riparare il finestrino sfondato.

Nei giorni scorsi anche ad altri cittadini era toccata la stessa sorte.