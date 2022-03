Si ribalta con il trattore a San Buono, 77enne soccorso in eliambulanza

Un uomo di 77 anni, G.M., nel pomeriggio, è rimasto coinvolto in un incidente a San Buono mentre era alla guida del suo trattore. Dalle prime informazioni l'uomo, mentre percorreva via dei Giardini, nei pressi della circonvallazione di San Buono, ha urtato con una ruota contro il muro di un'abitazione e l'impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo agricolo.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e il 77enne che era cosciente e rimasto bloccato tra l'abitacolo e l'asfalto, è stato estratto dai sanitari del 118 e da alcuni cittadini accorsi porontamente.

In via precauzionale il personale del 118 ha disposto il suo trasferimento a Chieti in eliambulanza. L'elicottero è atterrato all'interno del campo sportivo di San Buono dove il ferito è stato trasportato dall'ambulanza.

L'uomo, con un trauma toracico, è stato ricoverato con un codice rosso all'ospedale di Chieti. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.