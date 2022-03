Scrittori in piazza, Gianfranco Di Fiore presenterà il suo libro "Quando sarai nel vento"

Nuovo appuntamento con Scrittori in Piazza. La Nuova Libreria accoglie in Piazza Barbacani lo scrittore Gianfranco Di Fiore che presenterà il suo libro Quando sarai nel vento (edito da 66th and 2nd) già selezionato per il Premio Strega e finalista al Premio Flaiano. Dalle 21.30 di questo sabato 7 luglio a dialogare con lui sarà Mario Pistacchio.

Gianfranco Di Fiore è nato ad Agropoli nel 1978 in una famiglia di musicisti. Da sempre affascinato dalle «storie», ha lavorato nel mondo del cinema e della pubblicità, in Italia e all’estero, come sceneggiatore, regista e montatore, collaborando per anni con il Giffoni Film Festival. Dopo l’esordio nel 2011 con il romanzo La notte dei petali bianchi (Laurana Editore), ha pubblicato diversi racconti in varie antologie.