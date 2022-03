Al Siren Festival ci sarà il nuovo Beach Stage con il live di 16 artisti

Un nuovo palco con concerti gratuiti per arricchire l'offerta del Siren Festival 2018. Gli organizzatori di Dna Concerti e Sturdust Production sin dalla prima edizione hanno lavorato per potenziare le attività a Vasto Marina per creare un interessante parallelo con i concerti principali nel centro storico. E così quest'anno hanno lanciato il nuovo Siren Beach stage che sarà ospitato dai Bagni 51 in lungomare Cordella. Ben 16 gli artisti che si alterneranno nelle esibizioni che, a differenza degli anni passati, non saranno show acustici ma dei live completi.

Radio Sonica sarà media partner del Beach Stage e trasmetterà in diretta dalla spiaggia vastese. L'accesso alla spiaggia e ai concerti sarà libero.

Il programma

27 luglio - Bianco, Dadamatto, Dorso, Margherita Vicario, The Rainband

28 luglio - B., Black Snake Moan, Francesco De Leo, Laago!, Lorenzo Bitw, Sacramento, Verano

29 luglio - Fitness forever, Lucia Manca, The Zephyr Bones - Beach vibes by Buena Onda

Per informazioni - www.sirenfest.com

