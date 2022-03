"La vittima è stata aggredita dal cane altrui e ha riportato gravi ferite"

Sulla notizia relativa alla donna aggredita da un cane martedì sera a Vasto, riceviamo e pubblichiamo la nota inviataci dall'avvocato Pompeo Del Re: "La mia assistita riferisce di essere stata vittima dell'aggressione, ma non da parte del proprio cane, bensì da parte di un cane di altrui proprietà. Nello specifico la mia cliente interveniva per separare il proprio cane da un altro.

Il cane della mia cliente veniva tirato via e portato all'interno del recinto dell'abitazione della medesima P. D.G., ma l'altro animale nella circostanza mordeva ripetutamente P.D.G al braccio ed avambraccio sinistri in più punti e sulla mano sinistra, causandole gravi lesioni, per le quali si rendeva necessario l'immediato ricorso a cure mediche, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vasto;



Sempre la mia assistita - scrive l'avvocato Del Re - riferisce non solo che non vi è stato alcun chiarimento pacifico della situazione con il proprietario dell'altro cane, ma che quest'ultimo, nell'immediatezza, né si preoccupava di prestare soccorso ed assistenza a P.D.G., allontanandosi frettolosamente con il proprio cane, ma neppure, nei giorni seguenti, si accertava delle condizioni di salute di P.D.G".