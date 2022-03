"Ho speso quasi 140mila euro per comprare il trenino ludico, aspetto da 10 mesi l’autorizzazione"

"Dieci mesi fa ho chiesto l'autorizzazione a riattivare un servizio di trenino per bambini, che manca a Vasto Marina da circa trent'anni e che era gestito da mio zio. A settembre del 2017 ho presentato la richiesta di autorizzazione. Sono ancora in attesa, anche perché ora il Comune di Vasto ha indetto una gara d'appalto. Il bando scadrà il 18 luglio, poi verrà assegnato il servizio. Se dovessi vincere la gara e ottenere l'autorizzazione fino a settembre, mi rimarrebbe, di fatto, poco più di un mese per lavorare ma, comunque, dovrei pagare al Comune 5mila euro come se avessi esercitato questo servizio per l'intera estate. E comprare questo trenino già mi costa quasi 140mila euro".

In questa intervista video Umberto Marinozzi, esercente di Vasto Marina, racconta le lungaggini burocratiche che sta affrontando.