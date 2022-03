Vigili in borghese sorprendono venditori abusivi, che fuggono: sequestrata la merce

Agenti in borghese sorprendono sulla spiaggia venditori abusivi, che si dileguano.

Si è concluso con il sequestro della merce il blitz della polizia municipale sul litorale di Vasto Marina.

"Nella mattinata odierna - si legge in un comunicato del comandante, Giuseppe Del Moro - agenti della polizia locale in borghese, durante il controllo del territorio, hanno proceduto a diversi controlli sulle spiagge procedendo nei confronti di extracomunitari intenti alla vendita abusiva su aree demaniali e al contestuale sequestro di diversi articoli di bigiotteria, occhiali e altri articoli vari. Nella circostanzaa, agenti della polizia locale si mimetizzavano sulla spiaggia al fine di procedere ai relativi accertamenti. Si sottolinea che tali attività saranno ripetute nei giorni successivi e per tutto il periodo estivo".