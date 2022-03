Us San Salvo, un acquisto di categoria superiore per essere protagonista

Il San Salvo non si ferma più e nella serata di ieri ha perfezionato l’acquisto del centrocampista, classe 1981, Marcos Bolzan. Il calciatore, un vero e proprio top player per la categoria, non ha mai disputato il campionato di Promozione ma vanta centinaia di presenze tra Eccellenza e Serie D con le maglie del Grottamare, Teramo, Sulmona, L’Aquila, Paterno, Civitanovese, Porto d’Ascoli e Capistrello.

Dopo i contatti dei giorni scorsi con l’esperto calciatore oggi il Dg Rudy D’Amico, con un vero e proprio blitz, ha raggiunto l’accordo superando la concorrenza di diverse squadre. Archiviato l’arrivo di Bolzan la dirigenza sansalvese è già a lavoro per regalare un altro colpo di mercato ai propri tifosi che possono già contare su importanti calciatori come Cialdini, Pifano, Triglione e Galiè.