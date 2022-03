Sicurezza a San Salvo, per due mesi ci saranno otto carabinieri in più

Per due mesi la stazione dei Carabinieri di San Salvo potrà contare sulla presenza di 8 unità in più per rafforzare l’organico delle forze a disposizione del comandante, luogotenente Antonello Carnevale.

Ne dà notizia il sindaco Tiziana Magnacca che in diverse occasioni ha sollecitato la Prefettura e i vertici dell’Arma dei Carabinieri affinché fosse alzato il livello di attenzione verso la città e il territorio con la presenza di maggiori forze dell’ordine.

“Mi sento di ringraziare di cuore i vertici dell’Arma dei Carabinieri – dice il sindaco Magnacca – partendo dal comandante della Legione Abruzzo-Molise, generale Michele Sirimarco, il comandante provinciale, colonnello Florimondo Forleo, il comandante della Compagnia di Vasto, maggiore Amedeo Consales, per aver ascoltato le mie ripetute richieste. Seppur limitato ai mesi di luglio e agosto avremmo 8 carabinieri in più sulle strade che consentirà di raddoppiare le pattuglie in servizio nel territorio comunale di San Salvo. Tutto questo si trasformerà in maggiori controlli e più sicurezza”.