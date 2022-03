Nel weekend di gare i piloti del DDC Racing Team protagonisti e Montevarchi e Cingoli

Doppio appuntamento per i piloti del DDC Racing Team lo scorso fine settimana. Nicolas Tumini ha partecipato alla sesta prova del Campionato Italiano Motocross sulla pista Miravalle di Montevarchi. Tumini, nella categoria 125 senior, è riuscito a portare a termine la seconda manche dopo una brutta caduta in gara 1 in cui si è procurato un brutto infortunio alla mano sinistra. Ma, nonostante sia sceso in pista pesantemente condizionato, è riuscito a conquistare punti utili per il campionato piazzandosi in 29ª posizione.

Una nutrita rappresentanza di piloti è invece stata al Crossodromo Internazionale di Cingoli (Macerata) per il secondo appuntamento stagionale del Campionato Regionale FMI.La pista insidiosa e poco conosciuta ha creato non pochi problemi per i piloti non abituati al terreno marchigiano di breccia e terra. Oltre 170 i piloti partecipanti, divisi nelle varie categorie, impegnati a darsi battaglia a suon di sorpassi e salti spettacolari.

Nella categoria Veteran MX2 i piloti Gianni Giancristofaro e Fabio D’Ugo hanno occupato rispettivamente il primo e il secondo posto sul podio dopo una gara estenuante. Le due manche nelle ore più calde della giornata sono state difficili da affrontare ma il risultato ha premiato la bella prestazione dei due piloti del DDCracingteam. Daniele Di Cicco, che per la prima volta ha affrontato il tracciato di Cingoli, ha ottenuto il nono posto nella classifica di giornata dopo due manche entusiasmanti. Partito in testa, si è classificato nono di giornata dopo una brusca caduta in gara 2 causata dal tamponamento da parte di un altro partecipante che gli ha fatto perdere le prime posizioni. Risalito in moto, ha recuperato diverse posizioni portando comunque a casa un ottimo risultato e punti nella classifica Mx1.

Antonio De Filippis, in gara uno, dopo una partenza magistrale che lo porta nelle prime tre posizioni, rimedia una caduta al secondo giro. Con una buona rimonta riesce comunque a piazzarsi terzo nella categoria Challenge. In gara 2 nessun errore lungo il tracciato così da conquistare il primo posto nella categoria Challenge e il quarto assoluto di giornata. Nicola D’Ugo, nella categoria cadetti mini 65, ha dato prova di grande coraggio e determinazione. Reduce da un infortunio che gli ha impedito di allenarsi in moto e con il gomito ancora dolorante è salito sul suo Ktm 65 e ha disputato le due manche senza arrendersi alla stanchezza e alle difficoltà del tracciato. Diciassettesimo di giornata ma settimana posizione nella sua categoria.