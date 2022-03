Fiamme in un appartamento di via Pantini

E’ divampato nella tarda serata un incendio in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Pantini. Le fiamme sembrerebbero essere scaturite da un mobiletto sul terrazzo, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia e i Vigili del Fuoco del distaccamento di via Madonna dell’Asilo che, anche grazie alla vicinanza della caserma, sono giunti sul posto in pochi minuti e sono riusciti a domare le fiamme senza difficoltà.

Nessuna conseguenza per l’anziano presente in casa al momento dell’incendio, né per gli altri inquilini della palazzina. Tanto spavento, quindi, ma la situazione è immediatamente tornata alla normalità.