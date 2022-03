Nel torneo Beach1 a Vasto Marina vicono Galli-Shiedyk e Galazzo-Menigoni

Dopo i quattro giorni dedicati al beach volley giovanile, con le tappe del Campionato italiano under 19 [LEGGI] e under 21 [LEGGI], lo staff della Beach On è stato impegnato con il torneo nazionale Beach 1. Sui campi del Lido Sabbiadoro, dove l'associazione sportiva svolge principalmente le sue attività, si sono sfidate tante coppie provenienti da tutta Itlia in un torneo che ha messo in palio 3mila euro di montepremi complessivo.

Domenica sera le finali in notturna che hanno richiamato un buon pubblico di appassionati e che hanno decretato vincitori e podio nella competizione maschile e femminile. In campo maschile vittoria per Galli e Shiedyk che hanno battuto in finale Montinaro e Vendetetti, terzi Storari e Magini. Nel torneo femminile si sono imposte Galazzo e Menigoni, vittoriose in finale di Leoni-Enzo, terze Palombo-Armatura.