E luce fu. Il Comitato di quartiere: "Finalmente l’illuminazione pubblica a San Lorenzo"

"E luce fu!". Il Comitato di quartiere San Lorenzo si affida ad una citazione biblica per esprimere la soddisfazione, forse anche la gioia, nel vedere finalmente via San Lorenzo illuminata. "Finalmente, dopo anni di proposte progettuali, di incontri e di tanta pazienza abbiamo ottenuto 31 pali di pubblica illuminazione stradale. Le lampade utlizzate sono a led a risparmio energetico", scrive il Comitato di quartiere. Il progetto era stato approvato nel corso della seduta di consiglio comunale dello scorso ottobre [LEGGI] per dare alla zona un servizio necessario e atteso da anni.

"Ci teniamo a ringraziare il sindaco Menna, l’assessore, i tecnici del settore Lavori Pubblici che hanno lavorato con tanto impegno per la realizzazione di questo impianto e la Ditta Mrg impianti elettrici srl che ha svolto questo lavoro". In questa prima fase sono stati sostituiti anche i vecchi pali che si trovavano nella zona centrale di San Lorenzo, davanti alla chiesa, l'unico punto ad essere illuminato, fino a qualche giorno fa, nelle ore notturne.

Dopo questo primo lotto ne seguirà un altro, con ulteriori 50 pali, per completare l'illuminazione delle zone maggiormente abitate, poi ci sarà una terza fase per completare l'illuminazione di tutta la contrada.