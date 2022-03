Dal 1° luglio riattivata la guardia medica turistica a San Salvo Marina

Il sindaco Tiziana Magnacca comunica che è operativa dal 1° luglio la Guardia Medica Turistica allestita in appositi locali nel palazzetto dello sport in via Magellano a San Salvo Marina.

Il presidio medico sarà aperto tutti i giorni osservando l’orario dalle 10 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 18 con la presenza di un’ambulanza garantita dalla Protezione civile Valtrigno.