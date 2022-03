Biliardino umano per raccogliere fondi per i bambini malati di tumore

Come spesso succede, i valori belli della vita non procedono mai da soli, ma quasi a braccetto tra di loro o forse uniti da chissà quale feeling che aiuta l’uno e l’altro a crescere, a diventare più forte e profondo.

È il caso del connubio tra sport e solidarietà che il Club Lions New Century di Vasto si è proposto di realizzare attraverso un mini torneo di calcio balilla umano presso il lido Acapulco di Vasto Marina durante tutta la giornata del 30 giugno, devolvendo poi il ricavato al reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale di Pescara.

Siamo consapevoli di essere stati promotori di un nuovo gioco che speriamo si consolidi nella tradizione vastese.

Quello che ci gratifica maggiormente, però, è stato l’entusiasmo dei circa 80 partecipanti tra adulti e bambini e degli spettatori, la capacità operativa richiesta, l’aiuto di amici e sponsor come la Cantina Jasci & Marchesani, Mami Blu e Autofficina Vallone e soprattutto la consapevolezza che ciò che facciamo non è per noi ma per gli altri.

Annalisa Bolognese - presidente Lions Club Vasto New Century