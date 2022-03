Vigili, 6 stagionali. La beffa dei precari non stabilizzati: fuori dalla riforma per pochi giorni

Si rafforza, per il periodo estivo, l'organico della polizia municipale di Vasto. E' fissata per oggi l'entrata in servizio di 6 agenti stagionali, assunti a tempo determinato attingendo dalle graduatorie di altri Comuni: 4 da Lanciano, 2 da Miglianico.

Per i 6 precari che lo scorso anno sembravano vicini al contratto definitivo, invece, la beffa di essere rimasti fuori dalla riforma Madia per una manciata di giorni di servizio non maturati entro la fine del 2017.

Difesa personale - Rimane il problema dell'armamento: già all'inizio dell'anno il sindacato autonomo di categoria, il Diccap Sulpl, aveva sollevato il problema della mancanza di dispositivi di sicurezza per una parte consistente del personale, compresi i sei vigili stabilizzati il 13 aprile 2018. "Attendiamo - dice l'assessore alla Polizia locale, Gabriele Barisano - la risposta del prefetto, Antonio Corona, in merito alla nostra richiesta, avanzata un mese fa, di dotare di pistola tutto il personale a tempo indeterminato".

Precari - Salgono temporaneamente a 34 gli agenti in servizio presso il Comando di piazza Rossetti con l'arrivo degli stagionali e la precedente stabilizzazione di 6 precari su 12. Per gli altri 6, invece, l'assunzione definitiva è sfumata per pochi giorni: la legge Madia, infatti, consentiva la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato per coloro che avessero maturato almeno 36 mesi di esperienza entro il 31 dicembre 2017. Ad alcuni mancava una sola settimana di lavoro. Una beffa.

Isola pedonale - Sull'area riservata ai pedoni nel centro di Vasto Marina, non c'è ancora una decisione definitiva. Di sicuro, durerà meno degli altri anni. Già nel 2017, era stata avviata il 21 luglio per terminare il 20 agosto: 31 giorni complessivi. Quest'anno, la durata potrebbe essere ulteriormente ridotta "sulla base - afferma Barisano - delle richieste provenienti dai commercianti. Stiamo valutando un'isola pedonale che duri 3-4 settimane nel periodo clou della stagione turistica".