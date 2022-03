Vasto Ring, Stefano Ramundo e Patryk Boczarski vittoriosi a Ceccano

Trasferta più che positiva in Ciociaria per la Vasto Ring che, nel meeting Seconds Out di Ceccano, ha conquistato due vittorie con i pugli Patryk Boczarski, categoria youth 75kg., e Stefano Ramundo, categoria elite 64kg. senza casco. Per Boczarski è stato il quarto match in due mesi, il lavoro nella scuola di pugilato vastese lo sta portando a migliorare molto. "È molto forte fisicamente e stiamo affilando le sue armi sulla lunga fistanza - spiegano i responsabili della Vasto Ring -. A lui piace boxare sulla corta distanza ma, poichè i suoi avvversari sono sempre un po' più bassi, deve imparare a tenerli lontani per piazzare meglio i suoi colpi".

Ramundo ha disputato nel Lazio il suo 62° match, quarto della stagione in cui ha collezionato 2 vittorie per ko tecnico, 1 vittoria ai punti e u pareggio. "Mi sto preparando al meglio per i campionati di fine anno - dice il pugile vastese - facendo quanti più match possibili in giro per l'Italia così da applicare tutto ciò che apprendo in allenamento e migliorarmi sempre. L'obiettivo è quello di confermarmi campione interregionale e arrivare sul podio ai Campionati assoluti".

Tutta la Vasto Ring, guidata dal tecnico Maurizio Pandolfi, è impegnata in diverse competizioni con i suoi atleti di punta, che si aggiungono ad un nutrito gruppo di amatori. Ci sono i pugili Quirino Palazzo (senior 75 kg), Stefano Ronzitti (vice campione regionale senior 64 kg.), Anis Hafdi (vice campione interregionale senior 60kg.), Leopoldo Conventi (senior 75 kg), Davide Ucci (senior 75 kg). Marco Masciotta (junior 60 kg) e Amedeo Maurizio, professionista che si accinge ad un match per fare punti così da staccare il pass per accedere al titolo italiano Pro.

Inoltre, la società guidata dal presidente Marino Ramundo, sta lavorando per organizzare in città una manifestazione di pugilato.