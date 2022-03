Aggressione tra cani, donna ferita da un morso finisce in pronto soccorso

Dopo alcune ore è stato possibile fare chiarezza sull'episodio avvenuto nella serata di lunedì in corso Mazzini, nei pressi della rotatoria che segna il confine con via Incoronata. Un giovane stava passeggiando con il suo cane quando un altro cane, che si trovava all'interno del recinto di un'abitazione, è uscito dal cancello aperto e gli si è fiondato improvvisamente addosso. Non è stato semplice separare i due cani, anche alcune persone di passaggio, vista la scena, si sono fermate per cercare di risolvere la situazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118.

La donna che aveva visto il cane correre in strada ha cercato di portarlo via rimanendo leggermente ferita da un morso del suo stesso quattrozampe e per questo è stata accompagnata in pronto soccorso per le medicazioni del caso. Fortunatamente, dopo alcuni minuti concitati, la situazione è tornata alla normalità e i proprietari dei cani hanno chiarito pacificamente la situazione.