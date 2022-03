Us San Salvo: torna anche Pietro Pifano

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Cialdini, Triglione e Galiè l'U.S. San Salvo piazza un altro colpo di mercato assicurandosi le prestazioni sportive di Pietro Pifano, classe 1989, che ha già vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2016/2017. Una trattativa portata avanti nella massima riservatezza da parte della società che è riuscita a superare la concorrenza delle altre squadre di categoria superiore e si è assicurata le prestazioni del calciatore del Termoli che già a dicembre, per volontà del DG Rudy D’Amico, era stato ad un passo dal ritorno in biancazzurro.

Giocatore duttile che può ricoprire diversi ruoli sia in difesa che a centrocampo in carriera Pifano, oltre ad aver indossato la maglia biancazzurra e quella del Termoli, vanta circa 200 presenze in serie D con la formazione dell’Olympia Agnonese.

Il lavoro della dirigenza biancazzurra prosegue a ritmo incessante e nei prossimi giorni sarà ufficializzato un altro top player.