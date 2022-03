Saldi, per due giorni parcheggi gratis nel centro di Vasto

Parcheggi gratis lunedì e martedì prossimi sulle aree a strisce blu del centro storico. Lo ha disposto il Comune di Vasto in concomitanza con l'avvio dei saldi estivi, che partiranno il 7 luglio in tutto l'Abruzzo come nella maggior parte delle regioni italiane.

Per domenica 8 luglio, il consorzio Vasto in centro, che raggruppa una settantina di commercianti della città antica, e Confesercenti hanno indetto l'iniziativa Fai un saldo in centro, già attuata negli anni scorsi in occasione dell'inizio degli sconti.

"Per incentivare l’afflusso dei clienti nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 luglio, l’amministrazione comunale ha inteso concedere la gratuità dei parcheggi all’aperto per tutto il centro storico", annuncia una nota del municipio.

"La sosta gratuita per due giorni - spiega il sindaco, Francesco Menna - va nel senso di favorire l'accessibilità nel cuore della città. Il periodo dei saldi è fondamentale per tutti i commercianti e ci aspettiamo tanta affluenza anche grazie a questa opportunità".

Secondo l'assessore al Commercio, Luigi Marcello, si tratta di una "iniziativa significativa, che permette ai vastesi di poter approfittare delle interessanti proposte commerciali legate ai saldi, grazie alle agevolazioni previste per la sosta”.