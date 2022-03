Problemi alla condotta idrica, disagi a Gissi

Il Comune di Gissi raccomanda di usare l'acqua con attenzione nella giornata odierna a causa dei disagi che potrebbero verificarsi dopo i problemi rilevati sulla condotta idrica.

I disagi nell'erogazione dell'acqua potrebbero verificarsi soprattutto nelle parte alti del Comune. Già venerdì scorso si era registrata un'erogazione a singhiozzo soprattutto in alcune contrade per i lavori in corso.