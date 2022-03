Lungomare groviera, il Comune mette le toppe

Dopo le cadute delle scorse settimane, il Comune mette le toppe sulla riviera. Gli operai hanno iniziato a lavorare prima del fine settimana per tappare le numerose buche di lungomare Cordella.

La situazione peggiore si registra nella zona sottostante la rotonda, dove la pavimentazione si è sgretolata: lunghe strisce prive di mattonelle o piene di frammenti hanno fatto inciampare e cadere diversi pedoni.

Gli addetti del settore Servizi manutentivi del municipio hanno ripristinato, la scorsa settimana, l'illuminazione nel parcheggio della ex stazione ferroviaria di piazza Fiume: installati nuovi fari, visto che quelli vecchi si fulminavano spesso. Erano più i giorni in cui il piazzale era al buio di quelli in cui era illuminato.