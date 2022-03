Giuseppe, eseguita l’autopsia: "E’ morto per un politrauma"

"La causa principale del decesso è un poltrauma", spiega il dottor Pietro Falco, medico legale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, al termine dell'autopsia.

E' durato circa tre ore e mezza, a Chieti, l'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Zocaro, l'operaio della Silatech di Gissi morto venerdì pomeriggio in un incidente stradale sulla Fondovalle Sinello: un tamponamento tra il suo scooterone e un camioncino.

Per chiarire definitivamente le cause della morte, il sostituto procuratore di Vasto, Gabriella De Lucia, ha ordinato l'autopsia, incaricando il medico legale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Molto pesante il colpo subito al petto, alla testa e al collo. "Si è trattato - riassume Falco - di un politrauma, in particolare toracico-addominale, ma anche cranio-rachideo. Abbiamo disposto ulteriori rilievi: verranno eseguiti gli esami istologici".

Il corpo di Giuseppe verrà restituito alla famiglia per le esequie. Il paese, in cui tutti lo stimavano, lo saluterà per l'ultima volta.