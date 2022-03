Edoardo Raspelli al Festival della Ventricina

Sarà Edoardo Raspelli l'ospite di punta del Festival della ventricina del Vastese. Il critico gastronomico e conduttore di Melaverde su Canale5 sarà a Vasto nella serata inaugurale dell'evento dedicato al succulento salume tipico che numerose volte ha vinto il Campionato italiano del salame.

Tre giorni di bontà culinarie, dal 12 al 14 luglio, ma anche cultura e tradizioni in un contenitore, ideato dall'Accademia della ventricina, che rappresenta un percorso di conoscenza, gusto e divertimento incentrato sul prodotto che più rappresenta la tradizione gastronomica dei 29 comuni del Vastese.

Giovedì 12 luglio, in piazza Pudente, l'inaugurazione con il taglio della prima fetta, che aprirà il percorso di gusto. Quindi una serie di appuntamenti, aperti da un convegno dal titolo emblematico: Ventricina del Vastese: la carta d'identità di un intero territorio. Quindi walking urbano, visita guidata all'antica Histonium e, alle 21,30, il cooking show presentato da Raspelli insieme a ospiti qualificati, tra cui lo storico Emiliano Giancristofaro. Ai fornelli ci sarà lo chef stellato Peppino Tinari, ambasciatore della ventricina del Vastese.

Per le degustazioni, saranno disponibili area aperitivo e area eventi. Si proseguirà venerdì 13 e sabato 14 luglio tra cultura, storia e tradizioni. Da segnalare, tra le varie iniziative, la mostra dal titolo: "Ventricina e arte norcina nel Vastese: sorprese e rivelazioni dai documenti storici", con il professor Luigi Murolo. Non mancherà la visita guidata alla mostra nazionale allestita al primo piano di Palazzo d'Avalos per il bicentenario della nascita di Filippo Palizzi.