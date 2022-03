Carnevale scernese, al via l’allestimento dei carri

L'organizzazione del Carnevale Estivo Scernese entra nel vivo. I Carnevalari si incontreranno questa sera al capannone comunale per iniziare i lavori di allestimento dei carri in occasione dell'evento datato 7 agosto. "La seconda edizione 'dal Tramonto all'Alba' sarà ancora più bella della prima con diverse sorprese, tanta buona musica e divertimento assicurato. - Spiegano Ottavio Ubaldi e Renzo Del Plavignano, che aggiungono - Quest'anno stiamo organizzando una formidabile serata con novità a livello culinario attraverso la presenza di stand enogastronomici e ottimi piatti tipici, una sfilata eccezionale e tanta musica con diverse band che inizieranno ad esibirsi dal tramonto e continueranno per tutta la serata e notte per chiudere con Dj set e Holi color per i più giovani e cornetti finali. Insomma stiamo curando quest'anno tutti i particolari per allestire più eventi suggestivi in unico grande evento. Ricordiamo che il Carnevale scernese ha una tradizione e specificità riconosciuta da decenni su tutto il nostro territorio e per questo motivo abbiamo tutta l'intenzione di non tradire le aspettative. Pertanto - concludono Ubaldi e Del Plavignano - da questa sera saremo presenti nel capannone del Comune di Scerni e aspettiamo volentieri volontari e amici per aiutarci a realizzare questa bellissima festa del carnevale estivo. Quello Originale".