Calcio: Casalbordino, Vasto Marina e Roccaspinalveti sperano nei ripescaggi

Sono tre le società di calcio del territorio che hanno avanzato richiesta di ripescaggio per la prossima stagione agonistica. Il Casalbordino vuole approdare nella massima serie regionale, l'Eccellenza, dopo una grande stagione in Promozione e la delusione dei play off.

La Promozione è invece l'obiettivo del Vasto Marina che dopo aver concluso la stagione al quarto posto, ha perso di misura il turno play off contro la Virtus Ortona. Se la richiesta dovesse essere accolta, i biancorossi troveranno il San Salvo retrocesso dall'Eccellenza e il Lanciano che ha dominato il campionato dell'anno scorso.

Il Roccaspinalveti, infine, vorrebbe ripartire dalla Prima categoria dopo la retrocessione decretata dalla sconfitta ai play out contro il tre Ville.

Ripartirà dalla Terza categoria il Vasto United dopo la delusione della finalissima provinciale play off disputata contro il Perano; i biancorossi non hanno chiesto di essere ripescati in Seconda.