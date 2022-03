San Salvo, controlli sulle scuole materne S. Antonio e della marina

Diagnostica strutturale e non strutturale degli edifici scolastici, è quanto dovranno svolgere il tecnico e la ditta specializzata incaricati dal Comune di San Salvo.

Le scuole interessate all’intervento di diagnosi sono la scuola elementare e la materna S. Antonio e la materna del Rione Marina. Oltre 31mila euro la spesa prevista per un’ispezione strutturale accurata degli edifici con prove di carico e saggi esplorativi anche sulle parti non strutturali come i solai e i tetti.

“Tutto questo consentirà – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini – di avere il quadro completo dello stato di salute degli edifici attraverso la relazione tecnica che consentirà di evidenziare eventuali criticità anche con la possibilità di dotare tutte le scuole di elaborati grafici che ci consentiranno di valutare l’eventuale grado di pericolosità e la valutazione del degrado”.