Per due giorni la musica dance internazionale a Vasto: cala il sipario su Live’n’love 2018

Per due giorni la musica dance è stata protagonista a Vasto con Live'n'love 2018, evento targato Hit Mania. Dopo la serata d'esordio l'area eventi dell'Aqualand ha ospitato celebri dj di musica dance del panorama italiano e internazionale. Afrojack e Hardwell sono state le punte di diamante di un cast che, per due giorni, ha richiamato gli appassionati di questo genere musicale.

Un palco imponente e un allestimento di livello, con luci, proiezioni su schermo ed effetti scenici impeccabili hanno reso le due serate molto coinvolgenti per il pubblico. E sarà tempo di bilanci per gli organizzatori che, negli scorsi mesi, assieme a collaboratori locali e il supporto dell'amministrazione, hanno lavorato all'evento.

LA PRIMA SERATA - clicca qui

La seconda serata. Ad aprire le esibizioni è stato Mauro Fire, mentre l'area eventi iniziava ad accogliere gli spettatori. Poi il grande momento di Luigi Fioravante, dj vastese scelto dagli organizzatori per la seconda serata nel festival [LEGGI]. Il suo dj set, accompagnato dalla voce di Raffaele Jair, è stato un crescendo di emozioni e ha coinvolto il pubbllico che man mano è arrivato sotto il palco.

Con il calare della sera sono proseguite le esibizioni che hanno visto salire sul palco Promise Land, Dammic, Martin Jensen e Kill The Bazz. Il pubblico si infiammato quando è entrato in scena Hardwell, accompagnato da proiezioni che hanno lasciato a bocca aperta. Il produttore e dj olandese non ha tradito le attese e ha regalato una performarnce di spessore. A chiudere Live'n'love 2018 è stato poi Robert Blues.