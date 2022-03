“Insegnare e apprendere nelle piccole scuole", la summer school dell’Università "Cattolica" a Gissi

Si svolgerà a Gissi, Furci e Carpineto Sinello, presso l’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro”, la Summer School “Insegnare e apprendere nelle piccole scuole”, organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con l’INDIRE, l’Istituto Nazionale per la Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.

Partner dell’iniziativa i Comuni di Gissi, Carpineto Sinello e Furci, l’Istituto Omnicomprensivo “Spataro” di Gissi e l’associazione Amici della Castagna di Furci.

Da 4 al 6 luglio prossimi, docenti e dirigenti scolastici si confronteranno sulle possibilità di ampliare le possibilità formative delle piccole scuole e la loro qualità, in una full immersion di tre giorni guidata dal prof. Pier Cesare Rivoltella e dal suo staff dell’Università Cattolica. "La scuola, anche piccola, infatti, non rappresenta solo un diritto costituzionale per ciascun cittadino, ma per i numeri e la qualità della didattica potrebbe rappresentare anche una straordinaria possibilità di apprendimento per chi la frequenta".

Relazioni, laboratori e talk in sessioni parallele impegneranno i partecipanti su tematiche di estrema rilevanza: dal Service Learning agli Episodi di Apprendimento Situato in pluriclasse, dal Manifesto delle Piccole Scuole all’Ambiente di Apprendimento Allargato, per citarne solo alcune.

"Una preziosa occasione di riflessione, una nuova opportunità di incontro per insegnanti e dirigenti da non perdere, per aggiornarsi, discutere, fare rete; al tempo stesso una bella possibilità per il Medio Vastese di far conoscere la ricchezza paesaggistica, culturale, artistica e umana del territorio".