Il 3 luglio appuntamento con "San Salvo Musica Festival"

Martedi 3 luglio alle ore 21, in piazza San Vitale a San Salvo, si terrà la XV edizione di “San Salvo Musica Festival”. L’evento patrocinato dalla città di San Salvo e organizzato dall’associazione culturale ”Nonsolomusica” e dall’assessorato alla Cultura è rivolto a tutti, in particolare ai giovani e agli appassionati di musica.

L’edizione di quest’anno è davvero speciale: sul palco oltre i maestri di “Nonsolomusica” e gli allievi, giovanissimi cantanti e musicisti che hanno frequentato i corsi organizzati dall’associazione durante l’anno, saliranno sul palco i tre finalisti del concorso nazionale “Spazio Cantautori Young”. I cantautori provenienti da diverse parti d’Italia presenteranno i loro brani inediti davanti al pubblico sansalvese.

La sera del 3 luglio i tre finalisti saranno premiati e sarà decretato il vincitore assoluto di questa prima edizione. Una giuria, composta da sei persone, tra cui musicisti, scrittori, giornalisti, ecc. ,voterà ciascun partecipante e alla fine sceglierà il migliore. La direzione artistica del festival è curata dalla cantautrice Lara Molino.

“Un plauso e un forte abbraccio a Lara Molino – dice il sindaco Tiziana Magnacca – per questa manifestazione che investe sui giovani esordienti per far scoprire talenti. È meritevole di considerazione l’impegno di Lara che si è ritagliata uno spazio tutto suo nel mondo della musica sia come insegnante e sia, in particola modo, come artista di tutto rispetto e preparazione”.

“Al vincitore dello Spazio Cantautori Young – annuncia l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – offriamo l’opportunità di aprire la serata di ‘Lady over’ del 9 agosto prossimo alla marina di San Salvo in piena stagione estiva. Puntiamo sul valore della musica, la buona musica e ci auguriamo che questo concorso possa incentivare negli anni successivi la partecipazione di tante giovani promesse della nostra città e di altre luoghi d’Italia”.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso il Centro culturale Aldo Moro.