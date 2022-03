Giovani scout da tutta Italia a Vasto per un campo sulle tecniche nautiche

Uniformi azzurre e fazzolettoni celesti colorano anche quest’anno la città di Vasto: ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia sono arrivati mercoledì 27 giugno al Circolo Nautico di Vasto e sono stati accolti per un caloroso benvenuto dal presidente Nicola Mastrovincenzo e dall’assessore al turismo, allo sport e ai grandi eventi Carlo Della Penna, in rappresentanza del Comune di Vasto. Non è mancato il saluto da parte del responsabile regionale dell’Agesci Abruzzo Luigi Gobbi e da alcuni membri del Consiglio Regionale Agesci, Alessandra Fileni, Giuseppe Mereu e Fulvio Grannonico.

Sono gli scout dell’Agesci, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, che hanno vissuto fino a domenica 1° luglio un campo di competenza per skipper, nocchieri e timonieri portando con sè i loro zaini e la voglia di vivere questa avventura. Questa esperienza è parte del percorso educativo che l’Agesci offre ai ragazzi per sostenerli nella loro crescita morale e spirituale.

I ragazzi torneranno nelle loro case dopo aver sperimentato tecniche nautiche come la voga, la navigazione a vela, il kayak, lo snorkeling, tecniche di salvamento e di primo soccorso. La visita guidata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e sessioni sulla navigazione, sulla meteorologia, sull’astronomia, nonché una attività pratica di riparazione di imbarcazioni hanno completato il programma del campo.

Lo scenario della Riserva Naturale di Punta Aderci è stato lo sfondo perfetto per questo evento ricco di esperienze e contenuti. Il campo scout è stato allestito presso il camping “Oasi Punta Aderci” di Vasto che ha accolto i ragazzi con squisita disponibilità. Un caloroso grazie va alla Associazione remiera La Ciurma e al Circolo Nautico Vasto i cui soci hanno supportato l’evento mettendo a disposizione le loro imbarcazioni e soprattutto la loro grande esperienza.

Ci diamo appuntamento l’anno venturo per ospitare di nuovo a Vasto altri scout desiderosi di vivere il mare.

Lo staff del Campo