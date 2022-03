Di corsa in spiaggia per ricordare "l’amico dei podisti" Tonino Bevilacqua

Lo hanno ricordato nel modo che a lui sarebbe piaciuto: correndo. Questa mattina appuntamento al Lido Acapulco di Vasto Marina per La corsa di Tonino, appuntamento dedicato a Tonino Bevilacqua, appassionato di corsa, tra i fondatori della Podistica Vasto e poi anima del gruppo I Tapascioni, scomparso un mese fa. Al raduno Don Gianfranco Travaglini, parroco di San Giuseppe, ha guidato la preghiera in sua memoria. Poi il saluto del sindaco, una poesia scritta dal dottor Lucio Del Forno e le parole di Cesare Altieri che, con Nicola Delli Benedetti e Tonino Bevilacqua aveva dato vita al gruppo dei Tapascioni. Nella corsa di Tonino in tanti hanno voluto imitare l'Abebe Bikila vastese correndo scalzi, come Tonino amava fare ormai da qualche anno (e anche sull'asfalto).

Dall'Acapulco il gruppo si è diretto verso il Monumento alla Bagnante, ha fatto marcia indietro raggiungendo il torrente Buonanotte per poi concludere di nuovo nello stabilimento di Massimo Di Lorenzo dove c'è stato il meritato ristoro dopo la sgambata. Alla moglie e al figlio è stato consegnata una bella stampa che ritrae Tonino Bevilacqua che corre a piedi nudi sulla sabbia. Un'immagine, quella del podista scalzo, che rimarrà impressa per sempre e che è stata consegnata ai partecipanti. C'è stato anche spazio alla solidarietà, con i vasetti di miele per sostenere le attività della fattoria sociale Il recinto di Michea.

"Grazie a tutti gli amici che sono venuti per ricordare Tonino - hanno detto i Tapascioni -. Con noi c'erano gli atleti di Podistica Vasto, Podistica San Salvo, Podistica Cupello, Podistica Petacciato, Podistica San Buono, Atletica Vasto e Nordic Walking oltre alla protezione civile di Vasto. Il nostro presidentissimo sarà sempre nei nostri cuori".