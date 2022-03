A Casalbordino lido servizio di Guardia medica turistica attivo a luglio e agosto

Riparte oggi il servizio di Guardia medica turistica a Casalbordino Lido. Nei locali accanto alla chiesa di Via Cibotti, nei pressi della stazione ferroviaria, sarà operativo il presidio sanitario con ambulanza a disposizione dei turisti non residenti a Casalbordino. Il servizio, ripristinato lo scorso anno, è svolto in collaborazione con la Asl Lanciano Vasto Chieti.

La sede di guardia medica turistica sarà aperta tutti i giorni, a luglio e agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il numero di telefono per le emergenze è 366.9830892.