Spiaggia per disabili a Vasto Marina, il 5 luglio l’inaugurazione

Si chiamerà Lido Insieme. Il 5 luglio, alle 17, la spiaggia per disabili verrà inaugurata a Vasto Marina.

Attesa per la metà di questo giugno piovoso che va a concludersi, l'apertura è ormai imminente. Realizzate la passerella (che verrà allungata fino alla battigia all'inizio della prossima settimana) e la piazzola su cui "verranno montati due gazebo per accogliere gli ospiti e le loro famiglie. Le associazioni specializzate in questo settore offriranno assistenza durante la permanenza in spiaggia: un aiuto concreto ai disabili e ai loro familiari", spiega Lina Marchesani, assessora comunale alle Politiche sociali.

"Il progetto - aveva dichiarato in una seduta dell'assemblea civica - è stato inserito nel Piano distrettuale di ambito sociale recentemente approvato all'unanimità dal Consiglio comunale. L'amministrazione, nel lavoro di programmazione, ha in primo luogo individuato la porzione di spiaggia che il vigente Piano demaniale marittimo comunale prevede allo scopo. E' il tratto di spiaggia libera contrassegnato dal numero 62. Un'area che è stata individuata anche in ragione della presenza di bagni adeguati per disabili di entrambi i sessi e per la presenza di parcheggi a loro riservat. Le risorse economiche previste ammontano all'importo massimo di 30mila euro, ovvero la cifra prevista dal Piano distrettuale sociale 2016-2018.

Non abbiamo voluto realizzare una spiaggia dove relegare le persone affette da disabilità, ma, al contrario, programmare un'attività che ha l'obiettivo di favorire la loro presenza in spiaggia, in un contesto di assoluta integrazione".