La parrocchia di Santa Maria festeggia il suo parroco emerito: i 90 anni di don Decio

Una bella partecipazione di fedeli caratterizzato da un clima di famiglia in occasione del 90° compleanno di monsignor Decio D’Angelo.

Nel video che riporta i momenti salienti della Liturgia si potrà apprezzare l’omelia dell’Arcivescovo monsignor Bruno Forte che ha interpretato la vita del festeggiato alla luce delle Letture dalla festa dei Santi Pietro e Paolo.

L’omelia ha consegnato ai fedeli tre parole: libertà, lotta e responsabilità. La libertà dei discepoli che cercano innanzitutto ciò che è buono davanti a Dio senza cercare per forza il consenso degli uomini; il coraggio di affrontare le sfide del mondo in cui si vive vincendo le proprie paure e ricominciando ogni giorno ad attingere dalla Grazia; la responsabilità nel costruire in futuro più giusto comunicando quanto di più prezioso è custodito nel Vangelo. Nella vita di don Decio l’Arcivescovo ha riconosciuto questi doni e, insieme a tutti i fedeli, ha pregato che il Signore lo conservi ancora in questa vivacità del corpo e dello spirito.