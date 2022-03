Andrea Iannone ad Assen scatterà dalla 9ª posizione in griglia

Andrea Iannone partirà dalla 9ª posizione nel Gran Premio di Assen. Nelle qualifiche sul tracciato olandase il pilota vastese della Suzuki prende le misure alla pista nel suo primo tentativo, che lo vede nella classifica parziale all'11° posto, a poco più di un secondo da Marquez.

Nel suo secondo tentativo le cose migliorano decisamente e riesce a a chiudere in 1'33.318, alle spalle di Lorenzo, che conquista la parziale pole position. Sia Lorenzo che Iannone non si fermano dopo aver conquistato le prime due caselle della griglia, continuano a gira. Iannone chiude in 1'33.120, andando a prendersi la provvisoria pole position.

Ma dietro c'è una serie di piloti indemoniati che strappano tempi strepitosi facendo scivolare il pilota vastese in 9ª posizione.

Alla fine la pole position la conquista il solito Marquez (1'32.791) davanti a Crutchlow e Rossi, in prima fila. Dietro di loro, in seconda, ci saranno Dovizioso, Rins e Vinales. In terza A.Espargaro, Zarco e Iannone. Poi Lorenzo, Petrucci e Bautista, in quarta fila. A completare la griglia Nakagami, Rabat, Syahrin, Miller, Redding, Pedrosa, Abraham, Smith, P.Espargaro, Luthi, Simeon, Morbidelli.

Domani, alle 14, la gara cul circuito di Assen. Iannone si presenterà in pista provando a fare una partenza delle sue per lottare con i migliori piloti. In questi giorni le sue prestazioni sono state positive e quindi può esserci fiducia anche per la gara.