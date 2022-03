A Scrittori in piazza lunedì 2 luglio Paolo Foschi con "La pattinatrice sul mare"

Torna l'appuntamento con Scrittori in piazza, la rassegna culturale organizzata dall'Associazione Liber e dalla nuova Libreria giunta alla 24ª edizione. Lunedì 2 luglio, alle ore 21.30, in piazza Barbacani ci sarà Paolo Foschi, autore di La pattinatrice sul mare, edito da Giulio Perrone editore. A dialogare con l'autore sarà lo scrittore Mario Pistacchio.

Paolo Foschi, musicista per passione, sportivo per indole, giornalista per necessità, è redattore al Corriere della sera dove si occupa di attualità e politica con articoli di cronaca e inchieste. Ha lavorato all'Unità e al gruppo Espresso. Con E/O ha pubblicato: Delitto alle Olimpiadi (2012), Il castigo di Attila (2012), Il killer delle maratone (2013), Vendetta ai mondiali (2014), Omicidio al giro (2015).Nel 2013 ha vinto il 47° Concorso letterario nazionale del Coni con il romanzo d’esordio, Delitto alle Olimpiadi.

I suoi romanzi hanno come protagonista Igor Attila, malinconico ex pugile a capo della sezione Crimini sportivi della questura di Roma, questa volta in missione per proteggere l' affascinante pattinatrice sul ghiaccio Claudine Russo.