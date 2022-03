"Giuseppe per noi è stato come un fratello maggiore, resterà nei nostri cuori"

"Resterà nei cuori di tutti". Massimiliano Zocaro, noto a Vasto per la sua attività politica, ci tiene a rendere pubblico il suo personale ricordo di Giuseppe Zocaro, morto ieri nell'incidente stradale avvenuto sulla Fondovalle Sinello.

"Era lo zio di mio padre. Per tutti noi della classe '78-'79, è stato un fratello maggiore. Era amico di tutti, amava la sua terra ed era orgoglioso del suo cognome. Lo porteremo sempre nel cuore e, da oggi in poi, tutti noi che lo abbiamo amato e continueremo ad amarlo saremo spinti anche dal suo ricordo a fare del bene per gli altri, come lui ne ha fatto tanto nella sua vita".